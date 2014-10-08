《焦点》德国经济持续下行，或为出台刺激措施埋下伏笔

**裂痕**

因为这一点，Fratzscher和德国政府经济顾问Peter Bofinger等经济学家，认为政府起初就设定平衡预算目标的做法是错误的。

但目前很难在德国政府内部找到认同这种看法的人。

对于欧元区和G20伙伴国家关于增加公共支出的要求，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)一直表示拒绝，并呼吁采取举措提振民间投资。

但有迹象显示，联邦政府内部的统一意见也开始出现裂痕。

上个月，德国劳工部副部长亚斯穆森(Joerg Asmussen)和欧洲央行执委科尔联合撰文，呼吁德国促进投资并下调工资税，以提振欧元区经济增长。

亚斯穆森去年离开欧洲央行执委会，重新回到德国政府任职，他的意见仍很有影响力。

德国经济部官员也认同提高公共投资的观点，并认为自从政府去年设定平衡预算目标以来，经济格局已经发生变化。(完)