《焦点》德国经济持续下行，或为出台刺激措施埋下伏笔

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
**裂痕**
因为这一点，Fratzscher和德国政府经济顾问Peter Bofinger等经济学家，认为政府起初就设定平衡预算目标的做法是错误的。
但目前很难在德国政府内部找到认同这种看法的人。
对于欧元区和G20伙伴国家关于增加公共支出的要求，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)一直表示拒绝，并呼吁采取举措提振民间投资。
但有迹象显示，联邦政府内部的统一意见也开始出现裂痕。
上个月，德国劳工部副部长亚斯穆森(Joerg Asmussen)和欧洲央行执委科尔联合撰文，呼吁德国促进投资并下调工资税，以提振欧元区经济增长。
亚斯穆森去年离开欧洲央行执委会，重新回到德国政府任职，他的意见仍很有影响力。
德国经济部官员也认同提高公共投资的观点，并认为自从政府去年设定平衡预算目标以来，经济格局已经发生变化。(完)
(编译 洪曦/王丽鑫/朱晓军/杜明霞；审校 高琦/王洋)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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