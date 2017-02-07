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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 18:13 BJT

德国经济部长称不会放弃自由贸易和公开市场的原则

路透柏林2月7日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周二表示，德国将不会放弃自由贸易和开放市场原则，并补充道在市场准入方面，她希望从包括美国等贸易伙伴那里获得平等的待遇。

“我们不会打破我们的原则，”她在一次行业会议上表示，并称德国将自信地与美国官员在华盛顿会谈。

德国官员担心美国总统特朗普将把此前做出的威胁真的付诸行动，采取贸易保护主义政策，这可能损害德国出口。(完)

(编译 孙茉莉/李春喜 审校 艾茂林/高琦)

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