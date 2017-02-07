德国经济部长称不会放弃自由贸易和公开市场的原则

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透柏林2月7日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周二表示，德国将不会放弃自由贸易和开放市场原则，并补充道在市场准入方面，她希望从包括美国等贸易伙伴那里获得平等的待遇。
“我们不会打破我们的原则，”她在一次行业会议上表示，并称德国将自信地与美国官员在华盛顿会谈。
德国官员担心美国总统特朗普将把此前做出的威胁真的付诸行动，采取贸易保护主义政策，这可能损害德国出口。(完)
(编译 孙茉莉/李春喜 审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。