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国际财经 | 2017年 3月 15日 星期三 18:24 BJT

德国今年开局强劲 第一季可能加快增长--经济部

路透柏林3月15日 - 德国经济部周三表示，该国经济2017年开局强劲，第一季增幅可能高于上季。

经济部称全球形势和国内指标显示德国出口温和增长，并称建筑基本面亦表现良好。

经济部还表示，信心指标也表明经济前景亮丽，消费者和零售商整体仍抱有信心。(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)
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