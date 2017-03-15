德国今年开局强劲 第一季可能加快增长--经济部

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透柏林3月15日 - 德国经济部周三表示，该国经济2017年开局强劲，第一季增幅可能高于上季。
经济部称全球形势和国内指标显示德国出口温和增长，并称建筑基本面亦表现良好。
经济部还表示，信心指标也表明经济前景亮丽，消费者和零售商整体仍抱有信心。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。