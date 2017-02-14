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债券 | 2017年 2月 14日 星期二 17:47 BJT

德国经济：2017年第一季料增长稳健--经济部

路透柏林2月14日 - 德国经济部周二表示，德国经济在2017年初料将表现稳健，工业订单预示着制造业将复苏，但与贸易相关的风险笼罩着经济前景。

“经济指标暗示2017年开局稳健，”经济部在月报中称，并表示，制造业和建筑业订单增长暗示第一季经济扩张。

“不过，仍存在不确定性，尤其是贸易环境，”经济部称。“全球经济前景仍然低迷。”

周二公布的数据显示，2016年最后一个季度德国经济增长0.4%，因政府支出、民间消费和建筑活动的增加，盖过了外贸的拖累。 (完) (编译 李春喜 审校 白云)
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