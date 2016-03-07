修正-德国经济：客户对经济前景焦虑影响到中小企业，造成投资计划推迟

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路透柏林3月6日 - 全球购买德国商品客户的一些焦虑，正在迫使该国的一些中小型制造业者推迟投资，这又将抑制经济增长。而引发客户焦虑的往往是一些还没有实质形成的风险。

德国的中小型企业多数是家族所有，堪称是德国经济的中流砥柱。今年在主要出口市场均出现问题的情况下，这些企业肯定遇到麻烦，比如中国经济放缓、巴西和俄罗斯的衰退。

但让客户焦虑的多数是“如果...将怎样”的问题。比如，如果金融市场动荡蔓延到实体经济，如果西方与俄罗斯发生严重冲突，如果英国退出欧盟等等。

这些问题或许都不会发生，但风险在于这种恐惧情绪引发一个自我推动的下行螺旋，以预期未来订单或已经生成订单将被取消的方式影响到这些中小企业。

规模较大的德国企业，比如戴姆勒 、巴斯夫 和钢铁生产企业蒂森克虏伯 可以无视这些不确定性，继续推进投资计划。

但德国出口企业中有大约98%都是财务资源更加有限的中小型企业，而政治风险以及股市、能源和商品市场今年出现的大跌导致这些企业的信心下降，从而使它们在投资方面畏手畏脚。

“我们担心我们真的把危机给‘说’来了，”巴伐利亚汽车电缆保护系统供应商Schlemmer Group的执行长Josef Minster说。

“我看到有一个明显的风险，即对金融市场的恐慌反应可能蔓延，并伤及实体经济，”Minster说，并称中国、俄罗斯和巴西是他所在公司成长前景的软肋。

中小型企业的共同感受是，商业环境比企业信心要强劲，但这种情况或许难以持续。它们的担心在于，当外国客户推迟投资决定时，德国出口商将不得不跟着这么做。