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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 14:12 BJT

表格：德国8月工业订单较前月下滑5.7%，为2009年以来最大降幅

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年8月 14年7月

较上月(%) -5.7 +4.9

指数(2010年为基期) 105.1 111.5

路透访问的30位分析师平均预计，8月工业订单为较前月下滑2.5%，预估区间为下滑0.3%至下滑4.2%。(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 王洋/白云)
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