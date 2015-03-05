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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 16:19 BJT

更新版 1-德国数据：1月工业订单较前月大降3.9%，降幅创下去年8月来最大

2014年民间消费为德国经济增长贡献了1.6%，不过Schulz表示，其他行业在今年下半年有可能获得动能。

“由于油价下跌、欧元走软和非常低的融资成本，我们预计经济状况将逐渐改善，并于下半年在投资、消费和出口三个支柱产业的带动下取得增长，”他说。

数据的细分显示，来自欧元区的需求下滑9.0%，而德国和欧洲以外国家的需求也萎缩。

德国12月工业订单修正为较前月增长4.4%，前值为增长4.2%。(完)

(编译 王洋/李爽/李春喜; 审校 白云/高琦)
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