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货币新闻 | 2015年 4月 8日 星期三 14:07 BJT

表格：德国2月工业订单较前月下滑0.9%，路透调查预估为增加1.5%

路透柏林4月8日 - 德国经济部周三公布，2月工业订单较前月下滑0.9%，路透调查预估为增加1.5%。

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 15年2月 15年1月

较上月(%) -0.9 -2.6

指数(2010年为基期) 108.3 109.3

路透访问的34位分析师预估为增加1.5%，预估区间在下滑0.2%至增长3.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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