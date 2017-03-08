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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 16:42 BJT

德国数据：1月工业生产增长超过预期，受益于机械和汽车等强劲需求

路透柏林3月8日 - 周三公布的数据显示，德国1月工业生产增幅超过预期，得益于机械、汽车和其它资本财的需求强劲，反映出德国这个欧洲最大经济体在2017年开局稳健有力。

在周二发布的数据显示德国工业订单创下八年来最大月度降幅后，德国经济部周三出炉的这份工业生产数据带给人们一些宽慰，显示德国经济上行之势料将持续。

“工业生产回归正轨，”Bankhaus Lampe的分析师Alexander Krueger说道，并称工业将帮助推高2017年第一季的德国整体经济成长。

1月工业生产较前月增长2.8%，为2016年8月以来的最强月度增幅，也高于路透调查预估的增长2.5%。12月工业生产从初值的下跌3.0%修正为下滑2.4%。

1月工业生产增长是受制造业产出增加3.7%的带动，机械、汽车和其它资本财需求增加6.1%，为2013年8月以来最大单月增幅。

数据显示，建筑生产下滑1.3%，能源产出小降0.7%。

“冬季寒冷的天气仍拖累建筑业，该行业连续第二个月萎缩，”荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski表示。

“考虑到2月天气寒冷，建筑业的负面趋势可能还将持续一个月，之后才会重新成为整体经济增长的一个重要推动器。”

德国经济部表示，1月工业生产增幅高于第四季平均水平，并称信心调查显示企业环境正面，意味着工业增长可能将获得更多动能。

Krueger对前景持更加谨慎的态度，称“2017年第一季后，工业对整体经济增长造成的拖累将明显减轻。”

德国2016年第四季经济较前季成长0.4%，因政府支出上升、民间消费及建筑活动增多抵消了对外贸易净额的拖累。

分析师预计，德国2017年第一季经济增长将进一步加快。政府预计今年国内生产总值(GDP)将增长1.4%。

这个增幅低于2016年的增长1.9%，后者是五年来最快增速。(完) (编译 高琦/许娜；审校 张涛/王洋)
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