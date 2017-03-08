德国数据：1月工业生产增长超过预期，受益于机械和汽车等强劲需求

欧洲汇市：英镑在1.30美元下方持稳，市场关注美联储会议记录
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。
路透柏林3月8日 - 周三公布的数据显示，德国1月工业生产增幅超过预期，得益于机械、汽车和其它资本财的需求强劲，反映出德国这个欧洲最大经济体在2017年开局稳健有力。
在周二发布的数据显示德国工业订单创下八年来最大月度降幅后，德国经济部周三出炉的这份工业生产数据带给人们一些宽慰，显示德国经济上行之势料将持续。
“工业生产回归正轨，”Bankhaus Lampe的分析师Alexander Krueger说道，并称工业将帮助推高2017年第一季的德国整体经济成长。
1月工业生产较前月增长2.8%，为2016年8月以来的最强月度增幅，也高于路透调查预估的增长2.5%。12月工业生产从初值的下跌3.0%修正为下滑2.4%。
1月工业生产增长是受制造业产出增加3.7%的带动，机械、汽车和其它资本财需求增加6.1%，为2013年8月以来最大单月增幅。
数据显示，建筑生产下滑1.3%，能源产出小降0.7%。
“冬季寒冷的天气仍拖累建筑业，该行业连续第二个月萎缩，”荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski表示。
“考虑到2月天气寒冷，建筑业的负面趋势可能还将持续一个月，之后才会重新成为整体经济增长的一个重要推动器。”
德国经济部表示，1月工业生产增幅高于第四季平均水平，并称信心调查显示企业环境正面，意味着工业增长可能将获得更多动能。
Krueger对前景持更加谨慎的态度，称“2017年第一季后，工业对整体经济增长造成的拖累将明显减轻。”
德国2016年第四季经济较前季成长0.4%，因政府支出上升、民间消费及建筑活动增多抵消了对外贸易净额的拖累。
分析师预计，德国2017年第一季经济增长将进一步加快。政府预计今年国内生产总值(GDP)将增长1.4%。
这个增幅低于2016年的增长1.9%，后者是五年来最快增速。(完) (编译 高琦/许娜；审校 张涛/王洋)
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至3.63%，受 到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计今年1至4月M1B及M2平均年增率 分别为4.97%及3.64%。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 4月 3.63 4.21 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35