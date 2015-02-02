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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:17 BJT

德国数据：1月制造业PMI终值降至50.9，受累于就业和海外需求疲弱

Markit称，就业岗位增加速度放缓至临界水准，归因于企业的重整措施以及德国推出的新最低工资标准。

新订单仅小幅增长，接受调查者反馈称，出口需求疲弱是整体新业务增长的障碍。

新出口订单继12月增长后小幅下滑，调查显示，受访企业认为是俄罗斯和亚洲市场需求减弱的原因。

石油和能源价格降低，1月进一步帮助压低投入成本，当月的降幅为2009年中期以来最大。

Markit经济学家Oliver Kolodseike在声明中称，“1月的PMI数据暗示德国制造业状况喜忧参半”。

“随着低油价的影响开始从工厂传递到消费者，未来数月我们应会乐观看到经济增长提速，”他并称。(完)

(编译 王洋/李春喜; 审校 艾茂林/李爽)
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