版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:08 BJT

德国数据：4月制造业PMI终值跌至52.1，扩张动能放缓

“德国制造业4月下滑一个档次，”Markit经济学家Oliver Kolodseike表示。

不过这是九个月来次佳数据，Kolodseike称这暗示“该行业温和增长”。

新订单继续流入，不过速度慢于3月；产出增长放缓，不过制造业者加快招聘人手。

虽然欧元贬值带动买方成本降低，帮助企业获取欧元区以外的合同，但也15个月来首次推高了进口成本。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 张涛/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐