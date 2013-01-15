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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 15:25 BJT

德国经济: 政府将2013年经济增长预估下调至0.5%--报载

该报称,德国经济今年起步缓慢之后,第四季的成长速度应可望增快至较上年同期增加1.25%.

路透调查分析师预估,德国经济在2011年大幅增长3%之后,2012年成长率料为0.8%.该报称德国去年的经济成长率为0.75%.

德国商报说,2013年失业率料不会有太多改变,失业人数料仅较上年增加60,000人至295万人.

12月失业率为6.9%,有294.2万人失业.

该报说德国经济最大威胁仍然是欧债危机.(完)

(编译 李婷仪; 审校 田建华)

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