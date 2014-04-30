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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 14:12 BJT

表格：德国3月实质零售销售较前月下滑0.7%，较上年同期下滑1.9%

路透柏林4月30日 - 德国联邦统计局周三公布，3月零售销售较前月下滑0.7%，较上年同期下滑1.9%；2月修正值分别为成长0.4%和成长1.9%。

以下为数据细节(%):

零售销售 14年3月 14年2月 13年3月

月变动率(实质) -0.7 +0.4 持平

月变动率(名义) -0.6 +0.2 +0.3

年变动率(实质) -1.9 +1.9 -2.9

年变动率(名义) -1.0 +2.9 -1.6

注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。

路透调查的分析师的预估中值为，3月实质零售销售较上月下滑0.7%，较上年同期成长1.6%。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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