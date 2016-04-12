专访：德国财长称应允许退出非常规政策 ECB政策造成“特殊问题”

路透柏林4月12日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受路透访问时称，自2月20国集团(G20)会议以来，全球经济时状况没有恶化。

“我们不应该太强调财政和货币政策，因为他们的可能性已基本耗尽了，”他在谈到G20时说。他还指出，决策者应该允许央行退出非常规货币政策。

“但这不并非易事，我们看到美国联邦储备委员会(FED/美联储)在谨慎退出非常规货币政策时有多难。”

中国面临的挑战是，将经济从出口导向型增长转型为可持续增长，这绝非易事，他称。但他补充道，“我相信他们能做到。”

朔伊布勒指出，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人员造成“特殊的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。

但这位经验丰富的财长还表示，将所有这一切都归咎于欧洲央行也是错误的，他强调，不能仅仅依靠央行来恢复经济增长，他呼吁欧洲推进结构性改革。

朔伊布勒与德国总理默克尔同属保守阵营，该阵营的政界人士曾抱怨，欧洲央行推行的超低利率使得投资回报降低，在储户的财产和领取退休金人员的退休计划中留下了一个“大窟窿”。

朔伊布勒表示，这使得德国的欧元区质疑论抬头，投票人在上月的州选举中纷纷支持右翼。

“低利率正在给德国的银行和整个金融业造成特殊的问题，这是不容争辩的，”这位73岁的财长称，“也给退休准备金带来问题。”

“这是为什么我经常指出，这并不一定会增强公民支持欧洲一体化的意愿，”他在接受采访时称。

上月欧洲央行总裁德拉吉将所谓的“直升机撒钱”--即直接向民众发钱，称作是一个“非常有意思”但未经认真考虑的概念，之后一向崇尚节俭的德国爆发了抗议风暴。

朔伊布勒称，如果欧洲央行认真考虑此类政策的话，他会感到吃惊。朔伊布勒称他与德拉吉保持着密切的联系。

“我没有印象，欧洲央行对此进行过认真的讨论，”他称。

他称，不能将德国的欧元区质疑论抬头完全归咎于欧洲央行。他重申了他的改革理念，“欧洲的政策必需为通过结构性改革更好地解决问题创造条件。”

这些结构改革措施包括让劳动力市场更灵活、减少公共部门官僚主义等。(完)