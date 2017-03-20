德国政府经济顾问小组反驳对该国经常帐盈余的批评

路透柏林3月20日 - 德国政府的经济顾问小组周一反驳国际上对该国庞大经常帐盈余的批评，并称美国总统特朗普的贸易保护主义立场对全球经济构成威胁。

“德国经常帐盈余是比较高，但这并不表明宏观经济失衡，”德国政府五人智库('wise men')负责人施密特(Christoph Schmidt)称，并表示增加公共投资等要求是误导性的。

施密特称，相反，政府应该让德国成为对民间部门而言更具吸引力的投资目的地，这将有助于减少经常帐盈余。

“特朗普要求的贸易保护注意措施给国际贸易体系构成威胁，且给全球经济带来风险，”五人智库表示。

经济顾问们重申，他们认为欧洲央行的货币政策相对于欧元区的经济发展来说“扩张性太强”，并称给金融稳定带来的风险也进一步上升。

“因此，欧洲央行应当尽快缩减购债计划，”顾问们称。

他们将今年德国经济增速略微上调0.1个百分点至1.4%，经工作日调整后，他们预期今年德国经济增长1.7%。

他们预测2018年增长1.6%。(完)