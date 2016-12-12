版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:03 BJT

德国财政：今年联邦政府收入料比预估高出150亿欧元--明镜周刊

路透柏林12月10日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周六报导称，德国联邦政府今年的收入料比年初预期高出约150亿欧元(158.4亿美元)。

《明镜》周刊称，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)不会将额外收入用于偿还德国的债务，而是用于整合难民、为当局投资计划融资，以及为叙利亚提供人道主义帮助。

被问及这份报导时，德国财政部发言人称：“我不能证实。”(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐