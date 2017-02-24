2016年中国超越美国和法国 首次成为德国最重要贸易伙伴

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透柏林2月24日 - 周五出炉的数据显示，中国2016年首次成为德国最重要贸易伙伴，法国和美国分别列二三位。
路透看到的德国联邦统计局的数据显示，去年德国与中国的进出口总额升至1,700亿欧元(1,800亿美元)。
这一情况可能为德国政府乐见。美国总统特朗普威胁征收进口关税、特朗普贸易事务顾问指责德国利用欧元汇率疲弱提振出口后，德国将维护全球自由贸易作为目标。
德国副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)甚至表示，若特朗普政府采取保护主义举措，欧盟应将经济政策重新聚焦于亚洲。
“鉴于美国新总统的保护主义计划，可以预见德国和中国的贸易联系将进一步增强，”德国BGA贸易协会表示。
法国仍是德国第二重要贸易伙伴，双方贸易总额为1,670亿欧元。美国位列第三，贸易总额为1,650亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。