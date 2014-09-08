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货币新闻 | 2014年 9月 8日 星期一 14:15 BJT

表格：德国7月贸易顺差创纪录高位，因出口增长而进口萎缩

路透柏林9月8日 - 德国统计局周一公布：

* 德国7月经季节调整的贸易顺差达到222亿欧元的纪录高点，6月修正为顺差164亿欧元

* 德国7月经季节调整出口较前月增长4.7%，进口下降1.8%--统计局

* 德国7月未经季节调整的出口较上年同期上升8.5%，进口增长1.0%

* 德国7月经常帐盈余为217亿欧元，6月修正后为盈余172亿欧元

* 路透调查预估德国7月贸易顺差为168亿欧元

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

14年7月 14年6月 13年7月

贸易收支(经季节调整) 22.2 16.4 15.1

出口 98.2 93.8 90.3

出口变动(较上月，%) +4.7 +0.9 -0.8

进口 76.1 77.4 75.2

进口变动(较上月，%) -1.8 +4.5 +0.2 (完)
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