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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 14:55 BJT

德国数据：5月出口较前月劲增1.7%，创今年以来最大增幅

分析师表示，对外贸易可能对第二季GDP增长做出贡献。

然而，民间消费料继续推动今年经济增长，因消费者受惠于高就业、薪资增长和低通胀，而且处于纪录低位的利率让德国民众几乎没有动力进行储蓄。

继本周稍早数据显示5月工业生产迟滞和工业订单小幅下滑后，贸易数据带来一些鼓舞。受希腊危机影响，追踪企业、投资者和消费者信心的前瞻性调查结果已经转为恶化。

未经调整的贸易数据显示，德国5月对欧元区出口较上年同期上升5.1%，对非欧盟国家出口增加2.3%，对欧盟内部非欧元区国家出口上升8.2%。(完)

(编译 张明钧/戴素萍/杜明霞；审校 白云/艾茂林/王兴亚)

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