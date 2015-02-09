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货币新闻 | 2015年 2月 9日 星期一 15:19 BJT

表格：德国12月贸易顺差扩大，2014年顺差创下纪录高位

路透柏林2月9日 - 德国统计局周一公布： 
    
    * 德国12月经季节调整出口较前月增加3.4%，进口下降0.8%--统计局
    * 德国12月经季节调整贸易顺差218亿欧元，11月修正后为顺差179亿
欧元
    * 德国12月经常帐盈余为253亿欧元，11月修正后为盈余189亿欧元
    * 德国12月未经季节调整出口较上年同期增加10%，进口增长4.0%--
统计局
    * 德国2014年贸易顺差2,170亿欧元，创下纪录高位
    
     以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
                             14年12月     14年11月    13年12月
    贸易收支(经季节调整)       21.8        17.9        16.9
    出口                       98.7        95.4        91.8
    出口变动(较上月，%)         3.4        -2.2        -1.4
    进口                       76.9        77.5        74.9
    进口变动(较上月，%)        -0.8         1.2        -1.2(完)
  
 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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