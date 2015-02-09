表格：德国12月贸易顺差扩大，2014年顺差创下纪录高位

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透柏林2月9日 - 德国统计局周一公布： * 德国12月经季节调整出口较前月增加3.4%，进口下降0.8%--统计局 * 德国12月经季节调整贸易顺差218亿欧元，11月修正后为顺差179亿 欧元 * 德国12月经常帐盈余为253亿欧元，11月修正后为盈余189亿欧元 * 德国12月未经季节调整出口较上年同期增加10%，进口增长4.0%-- 统计局 * 德国2014年贸易顺差2,170亿欧元，创下纪录高位 以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元): 14年12月 14年11月 13年12月 贸易收支(经季节调整) 21.8 17.9 16.9 出口 98.7 95.4 91.8 出口变动(较上月，%) 3.4 -2.2 -1.4 进口 76.9 77.5 74.9 进口变动(较上月，%) -0.8 1.2 -1.2(完) (编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)