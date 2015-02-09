更正-更新版 1-德国数据：12月贸易数据表现出色，或拉高第四季GDP

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(更正：因英文原文有误，第四段应为分析师预测第四季GDP较“前季”增长0.3%，非较“前月”)
路透柏林2月9日 - 德国统计局周一公布的数据显示，德国12月经季节调整的出口触及纪录高位，贸易顺差扩大的幅度也高于预期。这暗示德国经济在去年12月获得动能。
德国统计局称，12月经季节调整的出口较前月增加3.4%，好于分析师平均预测的增长1.0%；进口较前月下降0.8%，分析师普遍预测为下降0.4%%。
“今天的数据暗示，去年最后一季的外贸实际上为经济增长做出贡献，”BayernLB的Johannes Mayr表示。
分析师称，12月的数据可能拉高第四季的国内生产总值(GDP)。德国将在周五公布GDP数据，分析师预测德国第四季GDP较前季增长0.3%，较上年同期增长1.0%。
“这对于2014年是个完美的结束。增长在复苏，正如Ifo企业经济判断指数，以及工业订单所反映出的那样，”HSBC Trinkaus的Stefan Schilbe表示。他并称，尽管2015年全球贸易可能放缓，但欧元走软可能有利于德国出口商。
德国12月贸易顺差218亿欧元，11月修正后为179亿欧元。分析师预测的12月贸易顺差为183亿欧元。2014年全年德国贸易顺差创下2,170亿欧元的纪录新高。
2014年德国经常帐盈余也由2013年的1,892亿欧元增长至2,153亿欧元。德国的经常帐盈余招致其主要贸易伙伴的批评，后者敦促德国扩大内需，以纠正全球经济的不平衡。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。