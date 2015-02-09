更正-更新版 1-德国数据：12月贸易数据表现出色，或拉高第四季GDP

(更正：因英文原文有误，第四段应为分析师预测第四季GDP较“前季”增长0.3%，非较“前月”)

路透柏林2月9日 - 德国统计局周一公布的数据显示，德国12月经季节调整的出口触及纪录高位，贸易顺差扩大的幅度也高于预期。这暗示德国经济在去年12月获得动能。

德国统计局称，12月经季节调整的出口较前月增加3.4%，好于分析师平均预测的增长1.0%；进口较前月下降0.8%，分析师普遍预测为下降0.4%%。

“今天的数据暗示，去年最后一季的外贸实际上为经济增长做出贡献，”BayernLB的Johannes Mayr表示。

分析师称，12月的数据可能拉高第四季的国内生产总值(GDP)。德国将在周五公布GDP数据，分析师预测德国第四季GDP较前季增长0.3%，较上年同期增长1.0%。

“这对于2014年是个完美的结束。增长在复苏，正如Ifo企业经济判断指数，以及工业订单所反映出的那样，”HSBC Trinkaus的Stefan Schilbe表示。他并称，尽管2015年全球贸易可能放缓，但欧元走软可能有利于德国出口商。

德国12月贸易顺差218亿欧元，11月修正后为179亿欧元。分析师预测的12月贸易顺差为183亿欧元。2014年全年德国贸易顺差创下2,170亿欧元的纪录新高。

2014年德国经常帐盈余也由2013年的1,892亿欧元增长至2,153亿欧元。德国的经常帐盈余招致其主要贸易伙伴的批评，后者敦促德国扩大内需，以纠正全球经济的不平衡。(完)