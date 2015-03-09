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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 15:12 BJT

表格：德国1月贸易顺差缩窄至197亿欧元

(未经季节调整)           15年1月     14年12月    14年1月
    贸易收支                   15.9        18.9        14.7
    经常帐                     16.8        25.6        13.9
    出口                       89.9        90.1        90.5
    进口                       74.0        71.2        75.8 (完)
    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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