分析：德国经济兴旺蓬勃 不惧贸易保护主义日益盛行

路透德国汉堡4月28日 - 在德国最大港口的汉堡，港务主任Axel Mattern从他在历史悠久的仓库区的办公室窗口望向易北河时，几乎能数得出离港集装箱货轮增长的数量。

来来往往的货船告诉他，出口正是一派繁荣景象。特别是对中国的出口，Mattern说，正忙得“团团转”。

世界各地对“德国制造”商品的需求大增，正在推动德国这个欧洲第一大经济体的引擎高速转动--同时也帮助消除了对于美国总统特朗普保护主义立场日见增强的担忧。

一些德国企业甚至在考虑将业务扩展到美国，其它企业则认为，即便美国的贸易壁垒真的提高，这个世界也够大，足够他们尽情发展。

在2017年的头两个月，德国整体出口较上年同期增长7%，达到2,012亿欧元(2,195.7亿美元)，因市场对汽车和机械这类高质量德国产品的需求全面上升。

德国国内经济活力四射，贸易也增长。就业市场强劲，人口增长，欧洲央行的宽松货币政策使得借贷成本处于纪录低位，本就为经济提供支持。

民间消费激增，用于难民的政府支出增长，加上建筑业扩张，推动德国经济去年增长1.9%，创下五年来的最高增速，亦为七国集团(G7)的最快增速。

经济表现依旧不错。

但对2017年而言，贸易增长可谓最好的兆头。

联邦统计局的数据显示，今年前两个月对美国的出口跳增9%至179亿欧元，对中国的出口亦跳增14%至126亿欧元。

**自信满满**

对美国出口的增长，出现在特朗普推动“美国优先”战略之际。

特朗普的保护主义言论，以及关于自由贸易的争论，可能会是7月20国集团(G20)汉堡峰会的主要议题。

但经理人的担忧已经缓解。

“我们对关于特朗普和保护主义的整个讨论都非常放松，”Mattern说，“如果特朗普先生希望不再购买德国商品，因为他认为什么东西国内都能生产，我们就去寻找其他买家。”

德国企业的自信受到数据的支持。Dalia Research和Statista对52个国家43,000名消费者的调查显示，“德国制造”被视为世界上最吸引人的品质保证。

德国政府高官最近几周与美国官员会晤后，也不那么担心美国政策了。欧洲央行总裁德拉吉周四也呼应了这种看法。

德国总理默克尔最近访问华盛顿后称，(贸易)谈判被正视令她“备受鼓舞”，这使欧盟和美国未来达成贸易协议的预期升温。

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)等德国商业领袖指出，特朗普关于对进口商品实施惩罚性关税的威胁迄今为止尚未转化为政策。

“还未出台具体措施，这对企业来说意味着‘一切照常’--至少目前是这样，”伯尔纳对路透说。

尽管不确定性仍高，且正限制了整体民间部门投资，但至少部分企业似乎将政治风险视为新常态--且正在推进投资。

德国经济智库Ifo的一项调查显示，德国工业企业今年拟增加5%投资，增幅高于2016年的3%。

**新生产场所**

这其中包括一些主要为家族式经营的中小企业，这类企业形成德国工业的支柱、且约占德国出口企业的98%。

“我们计划在美国至少创设一个、很可能是两个新生产场所。”专门从事汽车应用电缆保护系统的供应商诗兰姆(Schlemmer Group)的执行长Josef Minster称。

这家总部在巴伐利亚的公司，希望增加在北美的份额，并从当地汽车业预计出现的好转中分一杯羹。

诗兰姆亦在准备收购一家尚未将高品质利基产品销售至海外的小型美国企业。

“结合我们的专长和全球销售网络，我们预计将能很快受益于规模效应，”Minster称，并指出此项收购将是该公司在1954年成立以来规模最大的一宗交易之一。

诗兰姆通常会在接近客户的地方进行生产，以保持较短的生产链。相比之下，过山车制造商Mack Rides则把全部生产环节都放在德国黑森林地区的小镇Waldkirch，然后再发往世界各地的游乐园。

Mack Rides计划向德国生产地点进行投资，以满足不断增长的全球需求。

“我们现在正经历着一次需求爆发，不光来自亚洲和阿联酋，也来自欧美，”该公司执行长Christian von Elverfeldt说。

他承认，这家已有237年历史的家族企业95%的产品都用来出口，意味着贸易保护主义抬头和关税上升肯定对业务不利。

但他称，就算美国真的提高关税，该公司也能借助亚洲经济体的快速增长而轻松抵消相关冲击。

德国出口增长互动图表： tmsnrt.rs/2lKmMzA(完)