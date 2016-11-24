德国经济似乎未受到特朗普当选美国总统消息影响--Ifo经济学家

路透慕尼黑11月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周四向路透表示，特朗普赢得美国总统大选，看来并未影响到德国经济，他并称，德国经济仍处于上行趋势。

“德国经济看来并未受到美国选举影响。但如果有‘特朗普效应’，可能会在之后出现，英国退欧公投之后就是如此，”沃拉博称。

他还称，Ifo企业景气预示德国第四季GDP将成长0.5%，全年增幅将为1.9%。

此次调查在11月2-23日期间进行，其中有三分之一的回复是在美国总统大选后做出的。(完)