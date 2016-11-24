德国经济似乎未受到特朗普当选美国总统消息影响--Ifo经济学家

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透慕尼黑11月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周四向路透表示，特朗普赢得美国总统大选，看来并未影响到德国经济，他并称，德国经济仍处于上行趋势。
“德国经济看来并未受到美国选举影响。但如果有‘特朗普效应’，可能会在之后出现，英国退欧公投之后就是如此，”沃拉博称。
他还称，Ifo企业景气预示德国第四季GDP将成长0.5%，全年增幅将为1.9%。
此次调查在11月2-23日期间进行，其中有三分之一的回复是在美国总统大选后做出的。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英；审校 艾茂林/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。