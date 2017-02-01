德国经济部长称美国贸易保护主义将使各方都受损

路透柏林2月1日 - 德国经济部长Brigitte Zypries周三在接受报纸采访时称，美国总统特朗普的政策决定是在朝着“一个完全错误的方向”行进。他告诫称，保护主义将令两国经济付出增长和就业的代价。

德国是世界主要贸易国之一，出口占其国内生产总值(GDP)的约45%。2015年美国自1961年以来首次超越法国，成为德国的最大贸易伙伴。

当记者问及特朗普上任以来的首批政策决定时，Zypries向德国画报表示，“纵观其过去10日的行动令人担忧和沮丧。这是朝着一个完全错误的方向行进。”

Zypries指出，对美国的出口仅占德国总出口规模的10%，对欧洲其他国家的出口占60%。

她并称，美国贸易保护主义政策将“对德国经济不利，因此有损于就业”。

当被问及德国政府计划作何反应时，这位部长称，“我们必须谈判、谈判，还是谈判。显然特朗普计划实施的这种孤立政策将损及各方--也包括美国经济。”

Zypries指出，特朗普就职前宣布的部分贸易措施违背了世界贸易组织(WTO)的基本原则，她对此没有详述。

Zypries说，贸易保护主义政策对美国公民也有负面影响，因为在美国的公司依赖高质量的跨境供应链。(完)