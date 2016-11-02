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市场报道 | 2016年 11月 2日 星期三 17:27 BJT

德国数据：10月失业率触及纪录低位，职位空缺数则触及纪录高位

联邦劳工局表示，经季节调整后的失业人口下降1.3万至266.2万。路透调查预估为仅下降1,000人。

10月经季节调整的失业率降0.1个百分点至6.0%，为德国1990年实现统一后的最低水平。

职位空缺也触及纪录高位69.1万个，显示企业在就业市场寻找新员工愈发困难。(完)

(翻译 刘秀红/张荻； 审校 汪红英/张明钧)

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