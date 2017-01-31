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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 22:23 BJT

德国数据：1月失业人口降幅超预期，至260.5万人的纪录低位

路透柏林1月31日 - 德国联邦劳工局周二公布，该国1月失业人口降幅大于预期，至纪录低位。

劳工局表示，经季节调整失业人口减少2.6万人至260.5万人，降幅远大于路透调查预估的5,000人。

经调整后失业率维持从12月的6.0%降至5.9%，为1990年两德统一以来的最低水准。

德国联邦劳工局长韦斯称，“劳动力市场今年开局不错。”(完)
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