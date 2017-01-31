德国数据：1月失业人口降幅超预期，至260.5万人的纪录低位

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透柏林1月31日 - 德国联邦劳工局周二公布，该国1月失业人口降幅大于预期，至纪录低位。
劳工局表示，经季节调整失业人口减少2.6万人至260.5万人，降幅远大于路透调查预估的5,000人。
经调整后失业率维持从12月的6.0%降至5.9%，为1990年两德统一以来的最低水准。
德国联邦劳工局长韦斯称，“劳动力市场今年开局不错。”(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。