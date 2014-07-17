德国经济：今年实质薪资增幅将创1999年来最高--机构

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透柏林7月16日 - 德国WSI Collective Agreement Archive主管Reinhard Bispinck表示，签署集体工资协议的工人今年购买力增幅将为1999年来最高。该机构是工会支持成立的。
“今年集体谈判的薪资剔除通胀因素后将增长约2%，”Bispinck表示，并称这显示德国“经济状况良好”。
“上次实质薪资录得类似升幅还是在1999年网络泡沫破裂前的时候。”
德国1-3月实质薪资较上年同期增长1.3%，创近三年来最大增幅。
约1,650万名签署集体工资协议的工人，今年平均薪资增幅为3.1%。6月通胀年率为1.0%。
今年大多数部门的涨薪幅度介于2-4%，化工业工人薪资增幅为3.7%，联邦和市政公共部门雇员薪资涨幅为3.4%。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。