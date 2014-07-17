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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 11:26 BJT

德国经济：今年实质薪资增幅将创1999年来最高--机构

路透柏林7月16日 - 德国WSI Collective Agreement Archive主管Reinhard Bispinck表示，签署集体工资协议的工人今年购买力增幅将为1999年来最高。该机构是工会支持成立的。

“今年集体谈判的薪资剔除通胀因素后将增长约2%，”Bispinck表示，并称这显示德国“经济状况良好”。

“上次实质薪资录得类似升幅还是在1999年网络泡沫破裂前的时候。”

德国1-3月实质薪资较上年同期增长1.3%，创近三年来最大增幅。

约1,650万名签署集体工资协议的工人，今年平均薪资增幅为3.1%。6月通胀年率为1.0%。

今年大多数部门的涨薪幅度介于2-4%，化工业工人薪资增幅为3.7%，联邦和市政公共部门雇员薪资涨幅为3.4%。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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