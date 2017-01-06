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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 09:53 BJT

德国经济：2016年实质薪资涨幅明显下降，受通胀影响--研究

路透柏林1月5日 - 德国经济及社会研究所(WSI)周四公布的研究显示，签订集体协议的德国工人2016年实质薪资涨幅明显低于前两年，表明通胀上升正在侵蚀消费者购买力。

这可能削弱未来内需对德国总体经济增长的支撑作用。目前德国经济愈发依赖民间消费来促进经济增长。

家庭支出已经成为德国经济增长最重要的动力。就业创纪录高位、工作更加稳定、薪资增加和借款成本处于低位，都让消费者获益。

WSI研究显示，约1,900万签订集体协议的工人2016年名义工资平均增长2.4%。

这项研究指出，鉴于2016年德国通胀率升至0.5%，因此实质薪资涨幅仅为1.9%。

2015年和2014年实质薪资涨幅分别为2.4%和2.2%。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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