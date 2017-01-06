德国经济：2016年实质薪资涨幅明显下降，受通胀影响--研究

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透柏林1月5日 - 德国经济及社会研究所(WSI)周四公布的研究显示，签订集体协议的德国工人2016年实质薪资涨幅明显低于前两年，表明通胀上升正在侵蚀消费者购买力。
这可能削弱未来内需对德国总体经济增长的支撑作用。目前德国经济愈发依赖民间消费来促进经济增长。
家庭支出已经成为德国经济增长最重要的动力。就业创纪录高位、工作更加稳定、薪资增加和借款成本处于低位，都让消费者获益。
WSI研究显示，约1,900万签订集体协议的工人2016年名义工资平均增长2.4%。
这项研究指出，鉴于2016年德国通胀率升至0.5%，因此实质薪资涨幅仅为1.9%。
2015年和2014年实质薪资涨幅分别为2.4%和2.2%。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)