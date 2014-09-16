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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 18:06 BJT

欧元区经济：ECB降息决定可能促进增长及提高通胀--ZEW分析师

路透德国曼海姆9月16日 - ZEW分析师Frieder Mokinski周二称，欧洲央行(ECB)本月稍早意外降息，并宣布购买资产支持证券及担保债券的计划，这可能对增长和通胀产生积极影响。

“与ECB公布政策决定之前(对ZEW经济景气调查)的回复相比...之后做出的回复略好些，”Mokinski称。

“可以说我们认为(欧洲央行的决定)对增长和通胀可能有少许积极影响，”Mokinski称。

智库ZEW稍早公布，9月投资者信心挫至近两年低位，连降第九个月。 (完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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