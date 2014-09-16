重发-更新版 1-德国经济：投资者信心重挫，受乌克兰危机和苏格兰公投拖累

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路透德国曼海姆9月16日 - 德国分析师和投资者信心在9月下降至2012年12月以来最低，显示乌克兰危机正在影响欧洲最大的经济体，同时苏格兰公投的不确定性也造成拖累。

德国经济智库ZEW周二公布，9月ZEW经济景气判断指数跌至6.9，为连续第九个月下滑，低于8月的8.6，但高于路透调查预估的4.8。

ZEW分析师Frieder Mokinski称，围绕本周苏格兰公投的影响担忧重重。英国是德国第三大出口市场。

“德国ZEW呈现出更多的谨慎迹象，显示至少金融市场参与者迅速对德国经济增长失去信心，”荷兰国际集团(ING)资深经济分析师Carsten Brzeski称。

“不断增加的不确定性来自地缘政治紧张局势、乌克兰危机、制裁的经济影响、以及可能出现的贸易报复和新兴经济体整体放缓。”

ZEW首席经济分析师Clemens Fuest表示，指标的下降趋势已大幅缓和，但经济环境变数仍多，因俄罗斯和西方间互相报复的制裁措施仍可能不断增加，且欧元区经济活动依然疲弱。

经济分析师Mokinski则称，如果苏格兰脱离英国，则使用什么货币，及公投对欧盟其他地区的影响仍充满不确定。

“他们会重新试着加入欧盟吗？那对加泰罗尼亚等其他也考虑脱离本国的小地区又象征了什么意义？基本上不确定因素太多了。”他说。

但Mokinski指出，在欧洲央行将利率降至近零的水准，并承诺购买重新包装的债券、以鼓励银行放款给需求信贷孔急的企业后，信心有明显改善。

德国9月ZEW现况指数从8月的44.3骤降至25.4，为2013年8月以来最低，远低于40.0的分析师预估，甚至不及最低预估值30.0。