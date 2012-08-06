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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 12:04 BJT

德国又一农场所产鸡蛋二恶英超标

德国相关部门周五称，该国又有一家农场的鸡蛋被检出有毒化学品二恶英含量超标。该养殖场已被封锁，出产鸡蛋已经停售，相关调查仍在进行中，据称此次发现尚未对公众健康造成危害。

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