德国财长朔伊布勒获基督教民主党支持 将参加9月联邦选举

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
现年74岁的朔伊布勒以95%的支持率，位居德国基督教民主党(CDU)在西南邦巴登符腾堡州联邦选举的候选人名单榜首。这项联邦选举将于9月24日举行。
持坚定亲欧立场的朔伊布勒对CDU党员表示，德国肩负维系欧盟团结的责任。移民危机、英国退欧与其他挑战令欧盟的团结频受打压。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)