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时事要闻 | 2017年 3月 27日 星期一 10:17 BJT

德国财长朔伊布勒获基督教民主党支持 将参加9月联邦选举

路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。

现年74岁的朔伊布勒以95%的支持率，位居德国基督教民主党(CDU)在西南邦巴登符腾堡州联邦选举的候选人名单榜首。这项联邦选举将于9月24日举行。

持坚定亲欧立场的朔伊布勒对CDU党员表示，德国肩负维系欧盟团结的责任。移民危机、英国退欧与其他挑战令欧盟的团结频受打压。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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