德国基民盟地区选举连续失利 选民借投票抗议默克尔的难民政策

路透柏林3月13日 （记者 Madeline Chambers/Tina Bellon） - 德国周日进行的三个地区选举中，总理默克尔所在的基民盟（CDU）遭遇连续失利，选民通过投票反对她的难民政策，并成群投向反移民的新选项党（AfD）。

这是默克尔遭遇的一大挫败，且鉴于她正推动欧盟伙伴国与土耳其达成控制难民潮的协议，这个结果可能会缩减她的策略空间。

基民盟在西部的巴登-符腾堡州、莱茵兰-普法尔茨州与东部的萨克森-安哈尔特州的地区选举中全部失利。外界广泛认为这些州的投票结果是对默克尔的自由移民政策作出的裁定。

“这些结果是对默克尔的严厉批评，也是我们迄今见过的最显著的抗议，”贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示。

巴登-符腾堡州与莱茵兰-普法尔茨州的选举结果是默克尔遭遇的最坏状况，但鉴于在带领基民盟赢得明年联邦议院选举方面默克尔并无挑战者，她仍似将连续第四次担任总理。

“投票结果会增加基民盟内部的杂音，并限制政府在移民与希腊问题上的选项，但默克尔的总理职务不会受到威胁，”咨询机构Teneo Intelligence的Carsten Nickel表示。

作为对选民忧虑的回应，默克尔已承诺遏制难民流入德国，并尝试说服土耳其提供帮助、让其他欧盟伙伴国共同分担难民问题。

近几周，流入德国的难民数量已有所下降。（完）