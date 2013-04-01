德国两大反对党警告对方不要与默克尔联手

路透柏林3月31日（记者 Erik Kirschbaum） - 德国两大反对党周日警告对方，如果不能各自赢得中左翼多数，那么也不要在9月选举后与总理默克尔领导的保守派结盟。

社会民主党和绿党的领导人向对方的支持者发出不寻常的强烈讯息，指出他们的选票可能最终投给了与默克尔组成联盟的政党。

社会民主党和绿党希望在9月的选举后组成中左翼政府，但是民调显示他们票数不足。民调显示，如果默克尔领导的基督教民主联盟能与社会民主党或绿党组成联盟，将对她获得第三个任期最为有利。

社会民主党主席Sigmar Gabriel对绿党和基督教民主联盟之间的接触表示警觉，对《Welt am Sonntag》报表示，绿党的支持者应该清楚，如果社会民主党和绿党不能在9月22日的选举中获得多数，绿党有可能与基督教民主联盟结盟。

绿党联席主席Cem Oezdemir迅速予以回击，对《Die Welt》报称：“Gabriel是个夸夸其谈的商人。他知道我们希望与社会民主党一起战胜中右翼政府。但是仅依靠社会民主党-绿党投票人是不够的。如果我们真这么做，社会民主党将很快与默克尔组成另外一个执政联盟。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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