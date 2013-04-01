德国两大反对党警告对方不要与默克尔联手

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透柏林3月31日（记者 Erik Kirschbaum） - 德国两大反对党周日警告对方，如果不能各自赢得中左翼多数，那么也不要在9月选举后与总理默克尔领导的保守派结盟。
社会民主党和绿党的领导人向对方的支持者发出不寻常的强烈讯息，指出他们的选票可能最终投给了与默克尔组成联盟的政党。
社会民主党和绿党希望在9月的选举后组成中左翼政府，但是民调显示他们票数不足。民调显示，如果默克尔领导的基督教民主联盟能与社会民主党或绿党组成联盟，将对她获得第三个任期最为有利。
社会民主党主席Sigmar Gabriel对绿党和基督教民主联盟之间的接触表示警觉，对《Welt am Sonntag》报表示，绿党的支持者应该清楚，如果社会民主党和绿党不能在9月22日的选举中获得多数，绿党有可能与基督教民主联盟结盟。
绿党联席主席Cem Oezdemir迅速予以回击，对《Die Welt》报称：“Gabriel是个夸夸其谈的商人。他知道我们希望与社会民主党一起战胜中右翼政府。但是仅依靠社会民主党-绿党投票人是不够的。如果我们真这么做，社会民主党将很快与默克尔组成另外一个执政联盟。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。