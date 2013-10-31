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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 21:35 BJT

欧洲政经：德国称欧洲破产银行解决机制应对欧盟的非欧元区国家开放

路透柏林10月31日 - 德国财政部周四发表声明称，欧洲的破产银行解决机制应对欧盟的非欧元区成员开放。

德国称，希望在年底前与欧盟伙伴就破产银行解决机制达成一致，目前正在朝这个目标努力。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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