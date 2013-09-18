多数德国人希望英国留在欧盟--民调

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林9月17日 - 周二公布的一项民调显示，多数德国人不信任欧盟各机构，一半德国人希望欧盟能向各成员国移交更多权力。该民调证实德国欧洲怀疑主义倾向更严重。
此次YouGov Deutschland民调还显示，绝大多数德国人认为，英国退出欧盟对德国和欧盟都不是好事，下届德国政府应积极斡旋，致力于让英国留在欧盟内。
民调显示，德国人认为英国首相卡梅伦是其他国家欧盟领导人中最可信任的，比法国总统奥朗德高出四个百分点。卡梅伦承诺在2017年前举行关于英国是否脱离欧盟的全民公投。
民调显示，不到三分之一的德国人信任欧盟委员会(European Commission)，欧洲议会(European Parliament)的支持率略高。
YouGov于8月21日-26日对1,010名成年人进行了调查。
半数受访德国人表示，支持一些欧盟政治家要求从欧盟收回一些权力的努力，26%的人对此表示反对。刑事司法、数据保护和劳动法是德国人希望由本国官员制定政策的领域。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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