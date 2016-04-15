焦点：“山雨欲来风满楼” 德国人忧心欧元危机回归

图中为德国美因茨一家狂欢节用品店中挂着的欧元标识符装饰品，摄于2016年2月2日。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透柏林4月14日 - 欧元区危机归来！至少很多德国人心里是这么认为的。

“一场风暴正在酝酿之中，”左倾的南德日报(Suddeutsche Zeitung)本周一篇社论中警告称。

一系列独特而又相互关联的事态发展，加剧了德国政治以及媒体界的忧患意识，是焦点重新回到欧元区的导火索。

其中就包括南欧地区放弃撙节、欧洲央行实施宽松的货币政策以及近期德国政治版图的变动等。

一个月之前，德国新选择党(AfD)在三个州议会赢得席位，震惊了老牌政党，迫使他们进行战略反思。新选择党是一支右翼民粹主义政党，反对梅克尔对难民采取开放边界的立场。

官员们向路透表示，默克尔所属的保守阵营在这次讨论之后深信，他们必须尽其所能把国内辩论话题转移到难民以外的事务。

在那之后，在财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的带头下，政党领导层就加大了对欧洲央行低利率政策的口头抨击。

他们担心，新选择党可能在2017年下次联邦选举时也抓住此议题不放；新选择党在三年前以反欧元的政党之姿崛起。

低利率在德国是一个特别敏感的话题，因为他们认为这侵蚀了数以百万计民众为退休未雨绸缪的储蓄。上个月欧洲央行总裁德拉吉论及直接发钱给欧元区民众以提升通胀时，新选择党马上就把握这个话题，说这是个“非常有趣”的概念。

一名亲近默克尔的高官本周承认，“现在是抨击欧洲央行的恰好时机。”

**改革疲劳**

欧洲央行遭到猛烈抨击还有另一个原因：德国人认为，该央行的宽松政策减轻了南欧国家进行经济改革以及削减依然庞大的债务和赤字的压力。

德国政府今年惊恐地看着一个又一个欧元区国家暗示，它们将不再遵循梅克尔和朔伊布勒在欧元危机最严重时曾坚持的财政整顿路径。

德国的报纸满是表明欧元区南部二线国家债务水平不断上升的图表。

虽然德国及其欧元区伙伴国仍能左右希腊，但德国政府已意识到，其对那些从未接受过救助、或已经结束救助计划的国家影响力有限。

“如果南欧国家继续如此，欧元将陷入新的危机，”南德日报在这篇社论中警告称。“这次保险箱已空，防御机制也非常脆弱，欧元有可能完全无力招架。”(完)