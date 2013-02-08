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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 19:06 BJT

欧元汇率: 德国政府不认为欧元遭到高估--政府发言人

路透柏林2月8日 - 德国政府发言人Georg Streiter周二表示,德国不认为欧元遭到高估,且认为近期欧元上涨是对欧元区债务危机期间贬值的补偿.

Georg Streiter称,德国认为汇率应反映经济基本面,而贬值并非提振竞争力之道,因货币贬值会让进口更加昂贵,并损及消费者的购买力.

"德国政府认为从历史观点来看,欧元未遭高估.最近的升值仅是弥补欧元区危机期间的大幅贬值.这显示场场对欧元恢复信心."(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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