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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 21:53 BJT

欧元汇率: 德国财政部长称,欧元处于"颇为良好"水准

路透柏林2月21日 - 德国财政部长朔伊布勒周四表示,欧元兑美元处于相对良好的水准,暗示他安于当前的汇率.

朔伊布勒称,欧元刚开始的汇价在1.17美元附近,现在则是在1.33附近交投.

他在参加一个年轻人的活动时表示,"这是个相当良好的水准,"他并称欧元比德国马克时代还要稳定.(完)
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