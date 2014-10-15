（修正）专访：德国前外长警告称欧洲或陷入政治危机

路透柏林10月14日（记者 Noah Barkin） - （修正第四段措辞）

六年前，就在美国投行雷曼兄弟破产数周后，欧洲国家的领导人汇聚巴黎，商讨联合行动应对震动整个欧洲大陆的金融地震。

法国和其他一些国家当时呼吁建立一只欧洲基金来协助应对，德国总理默克尔则排除了共同行动的可能性，坚持各国采取各自计划进行应对的立场。

德国前外长菲舍尔（Joschka Fischer）在自己的新作《欧洲在衰落？》（Is Europe Failing?）中，对2008年10月召开的巴黎会议的一幕幕进行了回忆，并称那是一项让欧洲四分五裂的危险计划。

菲舍尔认为，默克尔当时的决定与德国二战后持续数十年的政策发生断裂，让欧元区走上了“重新国家化(renationalisation)”的危险道路，这会让欧元区在接下来的数年内变得四分五裂。

默克尔因在欧元危机期间扞卫德国利益，在德国国内深受欢迎。但菲舍尔认为，默克尔已在不经意间让对欧元持怀疑态度的人变得反对欧元区，并没有提振这些人的信心。

“时至今日，还是没人知道默克尔的目标是什么，也没人知道她希望有一个什么样的欧洲，”他说。

菲舍尔现年66岁，自2005年开始淡出政坛。

尽管德国及欧洲经济不景气，但默克尔及其政府仍将重点放在巩固德国预算上，从而将德国置于与伙伴国冲突的境地。

“看看经济数据，有人不得不扪心自问，紧缩政策还能持续多久，明年上半年是否还能继续。我对此深表怀疑，”菲舍尔称。

“我们正处在一个关键时刻，欧洲再次成为世界经济的一个薄弱点，德国政策必须改变，”他说。

菲舍尔认为，要是没有共同行动，欧元区将面临政治危机，届时像法国民族阵线的马琳·勒庞（Marine Le Pen）、英国独立党的Nigel Farage等反欧民粹主义人士将会占上风。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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