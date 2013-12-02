版本:
中国
中国财经 | 2013年 12月 2日 星期一 16:25 BJT

德意志交易所与中行将合作促进欧洲离岸人民币市场

路透法兰克福12月2日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)周一公布与中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的战略合作协议。

德意志交易所在声明稿中指出，作为合作的一部分，双方计划共同促进欧洲离岸人民币市场的发展。

声明并称，此协议也应能使中国银行更多地利用欧洲资本市场。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐