德意志交易所与中行将合作促进欧洲离岸人民币市场

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透法兰克福12月2日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)周一公布与中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的战略合作协议。
德意志交易所在声明稿中指出，作为合作的一部分，双方计划共同促进欧洲离岸人民币市场的发展。
声明并称，此协议也应能使中国银行更多地利用欧洲资本市场。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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路透香港4月6日 - 香港投资公司--东英金融周四称，今天与光证国际、南南合作金融中心签署协议，共同组建一带一路基金，首期规模为2亿美元。
路透香港4月6日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周四发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。