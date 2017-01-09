中欧所正研究今年推出D股 优先欢迎中国A股蓝筹企业

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海1月9日 - 中德合资的欧洲中欧国际交易所正研究今年推出D股，即注册在中国境内的股份有限公司在德国法兰克福发行上市股票。中欧所将优先欢迎境内A股蓝筹上市公司，尤其是制造业及具有明确国际化战略的企业发行D股。
位于法兰克福的中欧所，是由上海证券交易所、中国金融期货交易所及德意志交易所集团共同设立的合资公司。据上海证交所新闻稿，D股的发行需经过中国和德国监管机构的审核和批准，上市和交易均采用德国股票市场的相关规则。
新闻稿指出，D股市场建立并稳步发展之后，中欧所欢迎更多的中国企业到德国发行D股，为中国企业“走出去”提供多元化的金融支持与服务。
有条件的企业到中欧所发行D股，有助于提升企业在欧洲的品牌知名度，促进欧洲市场的开拓，有利于充分利用德国作为制造业强国及拥有成熟产业集群的优势与境外企业开展多元化合作，提升中国企业的国际竞争力。
2015年11月成立的中欧所专注于提供中国及人民币相关金融产品，打造欧洲离岸人民币的交易、定价、风险管理和资产配置中心。截至2016年底，中欧所的总交易额合计46.57亿元人民币，人民币计价产品的交易额约占总交易额的7%。目前133只产品在中欧所挂牌交易， ETF和人民币债券为中欧所市场上两种主要的产品类型。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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