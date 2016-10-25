Ifo经济学家称德国企业高管已消化英国公投退欧的影响

路透柏林10月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周二对路透表示，德国企业高管已消化了英国退欧的影响，另外中国和美国近期展现良好迹象，这令德国出口商感到欣慰。

他称，“英国退欧公投的影响已经被消化，”

沃拉博称，欧盟与加拿大的自由贸易协定僵局，并未打压德国经济。

他还称，企业高管早已消化了欧洲央行的扩张性货币政策。(完)