Ifo经济学家称德国企业高管已消化英国公投退欧的影响

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周二对路透表示，德国企业高管已消化了英国退欧的影响，另外中国和美国近期展现良好迹象，这令德国出口商感到欣慰。
他称，“英国退欧公投的影响已经被消化，”
沃拉博称，欧盟与加拿大的自由贸易协定僵局，并未打压德国经济。
他还称，企业高管早已消化了欧洲央行的扩张性货币政策。(完)
(编译/审校 于春红/侯雪苹/李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。