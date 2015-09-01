上半年德国对中国食品出口激增近47%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林8月31日 - 德国食品行业联邦协会（BVE）周一称，今年上半年德国对中国食品出口增长近47%。
根据德国DIHK商会数据，上半年德国对中国食品出口激增，与同期该国对中国总出口增幅不到1%形成鲜明对比。
德国联邦外贸与投资署（GTAI）称，德国食品出口需求旺盛，主要原因是中国消费者对国产食品持普遍怀疑态度，同时对德国食品的需求上升。
GTAI驻北京代表Stefanie Schmitt称，中国对德国乳制品的需求尤其旺盛。“过去几年发生了如此多的食品丑闻后，消费者不信任中国的乳制品。”
她指出，这导致中国对外国牛奶的需求飙升。她并指出，德国的乳制品在中国的售价比从新西兰和澳大利亚进口的乳制品低。
BVE称，今年上半年德国对中国的食品出口增长近47%至6.04亿欧元（6.77亿美元）。
中国在2014年是德国的第四大出口市场，占德国总出口的比例为6.6%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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