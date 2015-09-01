上半年德国对中国食品出口激增近47%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月31日 - 德国食品行业联邦协会（BVE）周一称，今年上半年德国对中国食品出口增长近47%。
根据德国DIHK商会数据，上半年德国对中国食品出口激增，与同期该国对中国总出口增幅不到1%形成鲜明对比。
德国联邦外贸与投资署（GTAI）称，德国食品出口需求旺盛，主要原因是中国消费者对国产食品持普遍怀疑态度，同时对德国食品的需求上升。
GTAI驻北京代表Stefanie Schmitt称，中国对德国乳制品的需求尤其旺盛。“过去几年发生了如此多的食品丑闻后，消费者不信任中国的乳制品。”
她指出，这导致中国对外国牛奶的需求飙升。她并指出，德国的乳制品在中国的售价比从新西兰和澳大利亚进口的乳制品低。
BVE称，今年上半年德国对中国的食品出口增长近47%至6.04亿欧元（6.77亿美元）。
中国在2014年是德国的第四大出口市场，占德国总出口的比例为6.6%。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”