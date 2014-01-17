亚洲需求巨大或导致全球粮食价格持续上涨-德国官员

路透柏林1月16日 - 德国农业部长弗里德里希(Hans-Peter Friedrich)周四表示，亚洲新兴市场对粮食需求的高企很可能会对全球粮食价格形成持续的上升压力。

弗里德里希在柏林的“绿色周”粮食贸易展销会开幕式上表示，全球的粮食需求正在增加，特别是包括中国在内的亚洲各国。

他说，大宗商品价格的疲弱有助于缓冲粮食价格的上涨。

弗里德里希表示：“食品价格呈上涨的总趋势。”

德国国家统计局周四表示，2013年德国食品价格上涨4.4%，是五年中涨幅最高的一次。

德国农民协会主席鲁克维德(Joachim Rukwied)在贸易展销会开幕式上表示，德国农业的商业环境正面积极，且正在改善。

鲁克维德表示，主要原因在于乳制品价格的强劲、粮食价格微幅上涨、以及化肥和燃料成本的降低。

但他表示，猪牛价格的下滑以及动物饲料成本的增加成为了农民的负担。

一项调查显示，40%的德国农民计划在2014年上半年投资农场，低于去年同期的38%；上半年投资额预计为63亿欧元，比去年同期减少4亿欧元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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