调查显示过半德国人担忧未来

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透柏林12月16日 - 周三发布的一项调查结果显示，过半德国人对未来感到忧虑，这表明大量难民涌入以及恐怖主义威胁正重燃“德国式焦虑”。
英美烟草公司(BATS.L)未来研究基金会（Foundation for Future Studies）委托进行的这项调查发现，55%的德国人担忧未来。去年该比例为31%，2013年仅28%。
该基金会的科研负责人莱因哈特（Ulrich Reinhardt）谈到“德国式焦虑”再现。
今年估计有逾100万难民抵达德国，令人担心德国能否应对如此规模的难民潮。而继巴黎上月发生恐怖袭击后，民众对安全的忧虑也加深。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。