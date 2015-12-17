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市场报道 | 2015年 12月 17日 星期四 11:01 BJT

调查显示过半德国人担忧未来

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月16日 - 周三发布的一项调查结果显示，过半德国人对未来感到忧虑，这表明大量难民涌入以及恐怖主义威胁正重燃“德国式焦虑”。

英美烟草公司 未来研究基金会（Foundation for Future Studies）委托进行的这项调查发现，55%的德国人担忧未来。去年该比例为31%，2013年仅28%。

该基金会的科研负责人莱因哈特（Ulrich Reinhardt）谈到“德国式焦虑”再现。

今年估计有逾100万难民抵达德国，令人担心德国能否应对如此规模的难民潮。而继巴黎上月发生恐怖袭击后，民众对安全的忧虑也加深。(完)

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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