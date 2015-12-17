调查显示过半德国人担忧未来

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月16日 - 周三发布的一项调查结果显示，过半德国人对未来感到忧虑，这表明大量难民涌入以及恐怖主义威胁正重燃“德国式焦虑”。
英美烟草公司 未来研究基金会（Foundation for Future Studies）委托进行的这项调查发现，55%的德国人担忧未来。去年该比例为31%，2013年仅28%。
该基金会的科研负责人莱因哈特（Ulrich Reinhardt）谈到“德国式焦虑”再现。
今年估计有逾100万难民抵达德国，令人担心德国能否应对如此规模的难民潮。而继巴黎上月发生恐怖袭击后，民众对安全的忧虑也加深。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。