焦点：德国2月通胀率攀升至四年半高位 制造业增速为近六年最快

路透柏林3月1日 - 德国2月通胀率攀升至四年半来最高水平，并超过了欧洲央行的通胀目标。德国今年将举行大选，通胀牵动着选民的政治神经。

当月制造业也录得2011年以来最快增速，进一步显示出德国经济火力全开。

通胀数据将促使德国再度敦促欧洲央行结束宽松货币政策立场，特别在9月将举行联邦选举的情况下。

通胀是许多德国民众关切的问题。通胀加上欧洲央行的零利率，正在侵蚀本已微薄的储蓄回报。

“现在已经到了欧洲央行立即走出超宽松货币政策的时候，”巴伐利亚州财长Markus Soeder对法兰克福汇报(FAZ)说道。

他还表示，储蓄总额达5万亿欧元(5.28万亿美元)，而利率为零，2%的通胀率就意味着德国储户基本上每年要损失1,000亿欧元。

德国联邦统计局称，消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨2.2%，1月为上涨1.9%。

这是自2012年8月以来最高的通胀年率，略微高出路透2.1%的平均预测。欧洲央行设定的通胀目标是接近2%。

非调和分项数据显示，能源和食品价格上涨是德国通胀整体上升的主要驱动因素。

“这并非昙花一现，未来数月德国通胀率会保持在如此高的水平上，”德国邮政银行首席分析师Marco Bargel称，并指出由于德国经济持续攀升且就业市场强健，其核心通胀率也会上升。

德国联邦劳工局(Federal Labour Office)周三公布的数据显示，德国2月失业人口降幅超过预期，就业率仍保持在1990年德国统一以来的最低水平。

**势头强劲**

经济强劲使得企业能够将增加的成本(例如进口价格提高)转嫁给消费者，进而推高总体通胀率。

这一趋势在周三公布的采购经理人调查中也得到了体现。调查显示，Markit德国2月制造业采购经理人指数(PMI)产出价格创下2011年6月以来最高。

德国2月制造业增长加速至近六年最快，表明工厂活动将助推2017年初的德国经济整体成长。

“德国通胀加速支持了如下看法，即应当开始为欧洲退出扩张性货币政策做些准备，”Ifo负责人Clemens Fuest向法兰克福汇报表示。

“如果这些数据代表了整个欧元区的情况，那么欧洲央行应当从4月开始将月度购债规模缩减100亿欧元，”Fuest称。(完)